A Pomigliano d’Arco, un’area di via Mauro Leone si distingue per la presenza di rifiuti abbandonati, nonostante i controlli e le attività di raccolta. La situazione rappresenta un esempio di inciviltà che si ripete, rendendo difficile mantenere il decoro urbano. La presenza di rifiuti di varia natura si concentra in una zona che periodicamente viene oggetto di interventi di bonifica senza che si riesca a risolvere definitivamente il problema.

POMIGLIANO D’ARCO, Napoli 12 APRILE 2026 – C’è un dato che emerge con sempre maggiore evidenza a Pomigliano d’Arco: nonostante gli sforzi continui del Comune e degli operatori dell’ENAM per mantenere pulita la città, una parte di cittadini continua a ignorare regole e buon senso, trasformando spazi urbani in discariche improvvisate. L’episodio più recente, emblematico per dinamica e tempistiche, si è verificato tra sabato e domenica in via Mauro Leone, all’altezza del civico 48. Un’area già attenzionata, dove in passato era presente un albero e per la quale è prevista una risistemazione, è stata utilizzata da ignoti come punto di abbandono dei rifiuti.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Pomigliano: rifiuti abbandonati, l’inciviltà che sfida i controlli, caso emblematico in via Mauro Leone

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