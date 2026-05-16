Richieste strazianti negate | i visti fermano le cure dei gazawi a Bologna | VIDEO

Da Bologna arriva una denuncia riguardo ai visti negati ai feriti e ai malati provenienti dalla Striscia di Gaza, che impedisce loro di ricevere cure mediche. La burocrazia e le decisioni politiche sembrano bloccare l'apertura dei corridoi umanitari, lasciando molte persone in condizioni critiche senza assistenza. La situazione viene descritta come una paralisi che si traduce in una serie di drammi quotidiani per chi ha bisogno di cure urgentemente. Un video accompagna il racconto di questa emergenza.

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