Il caro vita morde anche micio e fido | famiglie in difficoltà e cure negate

Da perugiatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il costo della vita in aumento sta colpendo anche le famiglie che hanno animali domestici da anni, rendendo difficile garantire loro cure adeguate. Sono molte le persone che, a causa delle spese crescenti, si trovano costrette a rinunciare alle cure veterinarie o a ridurre le attenzioni verso i propri animali. Questa situazione riguarda nuclei familiari che, nel tempo, hanno sempre mantenuto un rapporto di affetto e cura con i loro animali domestici.

"Vedo famiglie che gli animali li hanno da sempre. Gente che ha sempre avuto un cane o un gatto in casa, con amore e dedizione. Ma oggi i costi della vita sono altissimi, e molte di queste persone non riescono più a far fronte nemmeno alle spese ordinarie per la salute dei loro animali. Non è.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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