Il caro vita morde anche micio e fido | famiglie in difficoltà e cure negate

Il costo della vita in aumento sta colpendo anche le famiglie che hanno animali domestici da anni, rendendo difficile garantire loro cure adeguate. Sono molte le persone che, a causa delle spese crescenti, si trovano costrette a rinunciare alle cure veterinarie o a ridurre le attenzioni verso i propri animali. Questa situazione riguarda nuclei familiari che, nel tempo, hanno sempre mantenuto un rapporto di affetto e cura con i loro animali domestici.

"Vedo famiglie che gli animali li hanno da sempre. Gente che ha sempre avuto un cane o un gatto in casa, con amore e dedizione. Ma oggi i costi della vita sono altissimi, e molte di queste persone non riescono più a far fronte nemmeno alle spese ordinarie per la salute dei loro animali. Non è.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Fido e micio ci amano in maniera diversa (e lo dobbiamo accettare perché è il loro bello)Il legame che unisce l’essere umano ai propri animali domestici è oggetto di studio da decenni, ma una recente indagine scientifica ha gettato nuova...

Caro vita a Ferrara: carburanti alle stelle, famiglieI prezzi hanno raggiunto livelli stellari, scatenando un allarme diffuso tra i cittadini di Ferrara.

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