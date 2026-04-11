Troupe di Fuori dal coro aggredita in strada | chi è stato arrestato

Una troupe di un programma televisivo è stata aggredita mentre si trovava in strada. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha portato all’arresto di una persona, che ora è sotto custodia delle forze dell’ordine. Nessuno dei componenti della troupe ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha suscitato molte reazioni. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Sembrava uno di quei momenti di tv “di pancia”, quelli che nascono in strada e che in pochi secondi diventano tensione pura. Una troupe, una storia già delicata, un incontro che doveva solo chiarire dei fatti. E invece, davanti alle telecamere, tutto è degenerato. Poi, a freddo, la scoperta che ha cambiato completamente il peso della vicenda. Perché quella scena non era solo l’ennesimo scontro ripreso durante un servizio: dietro c’era un nome già noto alle forze dell’ordine e, soprattutto, una condizione che non lasciava spazio a “giustificazioni”. Da lì, nel giro di poco, è arrivata la decisione che lo ha riportato dritto in carcere. I fatti risalgono allo scorso marzo, a Ostia, durante la registrazione di un servizio di Fuori dal Coro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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MONFALCONE - Troupe televisiva di un canale tv nazionale all'assalto di genitori bengalesi fuori dalla scuola in via Oscar Cosulich. La scena, imbarazzante, vede la troupe correre dietro alle persone con insistenza. - facebook.com facebook

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