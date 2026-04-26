ricercato da tre anni arrestato durante un controllo stradale

Un uomo ricercato da tre anni è stato arrestato durante un controllo stradale. Era sprovvisto di documenti validi e utilizzava una falsa identità per evitare la cattura. La polizia ha fermato il veicolo e, dopo i controlli, ha proceduto all’arresto. L’arrestato aveva precedenti legati a reati contro il patrimonio e si trovava in fuga dal momento del suo inserimento nella lista dei ricercati.

Tempo di lettura: 2 minuti Tre anni di latitanza, documenti contraffatti. Una falsa identità per sparire nel nulla. Ma un ordinario controllo alla circolazione stradale è costato caro a Vincenzo Nettuno, 53 anni, ricercato perchè deve scontare una condanna a 7 anni di carcere per traffico internazionale di droga. I Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania lo hanno fermato mentre era alla guida di un auto. Alla richiesta dei documenti, l’uomo ha fornito false generalità e detto di non avere con sé la patente di guida. I militari, però, non si sono lasciati convincere. L’atteggiamento nervoso, le risposte evasive: qualcosa non quadrava.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Era ricercato dal 2023 per associazione mafiosa e traffico internazionale di droga #8News - facebook.com facebook

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