L’ultima truffa finti Qr code sui parcometri | trappola per rubare i dati della carta di credito

A Pesaro, sui parcometri delle strisce blu, sono stati trovati dei QR code falsi che, una volta scansionati, potrebbero consentire ai malintenzionati di accedere ai dati delle carte di credito degli utenti. La scoperta è stata segnalata nelle ultime ore e ha portato le autorità a monitorare attentamente la situazione. Le autorità locali stanno già lavorando per verificare eventuali conseguenze e avvertire i cittadini sui rischi legati alla truffa.

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Pesaro, 14 maggio 2026 – Finti Qr code incollati sui parcometri per svuotare carte e conti correnti: la truffa arriva anche sulle strisce blu di Pesaro. Nelle ultime ore sono stati trovati in città alcuni codici falsi applicati sui dispositivi per il pagamento della sosta. Sembrano un modo rapido e comodo per pagare il parcheggio, ma in realtà non hanno nulla a che fare con i sistemi ufficiali. Come funziona il raggiro. Il meccanismo è pericoloso: l’automobilista vede il Qr code, lo inquadra con il cellulare e viene portato su un sito non ufficiale. A quel punto gli vengono chiesti i dati della carta di credito. Il rischio è quello di consegnare direttamente a sconosciuti informazioni personali e bancarie, con possibili addebiti non autorizzati o furto dei dati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ultima truffa, finti Qr code sui parcometri: trappola per rubare i dati della carta di credito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trappola QR: la nuova truffa da 6,99$ per rubare i tuoi datiTruffatori informatici colpiscono automobilisti in diversi stati americani tramite SMS falsi che simulano sanzioni stradali, utilizzando codici QR... Tentata truffa in provincia di Novara: finti tecnico e poliziotto spruzzano spray per rubare oro e contantiEnnesimo tentativo di truffa ai danni di persone anziane, per fortuna non andato a buon fine. Temi più discussi: L’ultima, odiosa truffa: finti banchetti di beneficenza fuori dai supermercati. Chiedono pochi euro, ma sul pos digitano una cifra molto più alta; Truffa pos con finti volontari nei supermercati, allarme in Trentino Alto Adige; Nuova truffa con il Pos contactless: i finti volontari ti svuotano il conto; Truffa fuori dal supermercato: chiedono 2 euro e ne prendono 2mila. 9 maggio 2026, I MORTI FUMANTI DEL COVID Non dimentichiamoci del filmato in cui trasportavano cadaveri finti e vivi su un camion durante il periodo della truffa del #Covid. Stanno per iniziare la truffa del virus #Hanta, te lo racconta The Economist. #9ma x.com L’ultima truffa, finti Qr code sui parcometri: trappola per rubare i dati della carta di creditoPesaro Parcheggi rimuove gli adesivi abusivi e segnala tutto alle autorità. Pagamenti solo al parcometro o con MooneyGo, EasyPark, Bmove e Telepass ... ilrestodelcarlino.it Nuova truffa con il Pos contactless: i finti volontari ti svuotano il contoLa Polizia Locale lancia l’allarme sulla truffa delle false donazioni nei supermercati: il meccanismo sfrutta i pagamenti contactless e i Pos portatili ... libero.it