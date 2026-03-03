VIDEO Tornano a casa i ragazzi di San Sebastiano al Vesuvio bloccati da giorni a Dubai

I ragazzi di San Sebastiano al Vesuvio, bloccati a Dubai da alcuni giorni, sono finalmente tornati a casa. La notizia arriva dopo un periodo di attesa e preoccupazione per le loro famiglie. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del loro ritorno, ma la loro riunione con i cari è avvenuta questa sera.

Una buona notizia nell'oscurità della guerra in Iran che sta sconvolgendo il Medio Oriente. La comunica il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, Giuseppe Panico: "Dopo 4 giorni di trepidazione", scrive il primo cittadino, "posso finalmente confermare il rientro a casa di Chiara, Greta e Matteo. Nei giorni di tensione che hanno attirato l'attenzione di tutto il mondo sul Golfo Persico, tutta la nostra Comunità si è stretta con affetto alle famiglie Gerbino e Maiolino in attesa di notizie positive circa lo stato di salute ed i tempi di rientro in Italia dei nostri ragazzi. Poco fa ci hanno inviato un video rassicurante che anticipa il loro atterraggio alle 20.