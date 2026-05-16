Renault 5 vs Citroën ë-C3 vs Grande Panda | chi vince?

Tre vetture compatte completamente elettriche si trovano a competere tra loro sul mercato italiano, tutte rivolte a un pubblico che cerca un’auto urbana sotto i 30.000 euro. Le tre citycar, provenienti da marchi diversi, condividono l’obiettivo di offrire soluzioni sostenibili e pratiche per la mobilità quotidiana, ma differiscono per caratteristiche, design e prezzo. La sfida tra Renault 5, Citroën ë-C3 e Grande Panda si concentra sulle preferenze dei consumatori in cerca di un veicolo elettrico di dimensioni contenute.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tre BEV citycar italiane si contendono lo stesso pubblico: chi cerca una elettrica compatta sotto i 30.000€ di listino, con autonomia reale per la città e qualche gita fuori porta. La Renault 5 E-Tech, la Citroën ë-C3 e la Fiat Grande Panda elettrica hanno tutte 113-150 CV, batteria intorno ai 44 kWh e 320 km di autonomia WLTP. Ma le differenze ci sono — e contano. La tabella confronto. Caratteristica Renault 5 E-Tech Citroën ë-C3 Fiat Grande Panda Prezzo listino base 24.900€ 20.490€ 23.900€ Allestimento base Five You Urban Range Pop Potenza 120 CV (40 kWh) 150 CV (52 kWh) 113 CV 113 CV Batteria 40 kWh 52 kWh 44 kWh 43,5 kWh Autonomia WLTP... 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Renault 5 vs Citroën ë-C3 vs Grande Panda: chi vince? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ¿Microhíbrido o gasolina de toda la vida Citroën C3 VS Fiat Grande Panda: La verdad | Diariomotor Sullo stesso argomento Grande Panda vs Citroën C3: quale conviene nel 2026?La Fiat Grande Panda e la Citroën C3 sono le due citycar-crossover più interessanti sotto i 20. Citroen e-C3 Urban Range: l’elettrica accessibile(Adnkronos) – Con la nuova Citroen e-C3 Urban Range, la casa francese rafforza una strategia chiara: rendere la mobilità elettrica realmente... Autocar sicuro: 'Fiat Grande Panda elettrica meglio della Renault 5, anche se di poco'Secondo Autocar, tra Fiat Grande Panda elettrica e Renault 5, vince la vettura del brand italiano, seppur di un soffio. auto.everyeye.it Non solo Grande Panda: premiata anche Citroën Ami, la piccola elettrica che convince tuttiPremio Volt a Quattroruote La Novità 2026 per il quadriciclo. Stellantis si riempie di premi Non solo la nuova Grande Panda: per Stellantis continuano ad arrivare premi e attestati di stima dal ... msn.com