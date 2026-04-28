Citroen e-C3 Urban Range | l’elettrica accessibile

Una nuova vettura elettrica è arrivata sul mercato, con l’obiettivo di offrire un’opzione accessibile tra le citycar. La casa produttrice ha presentato il modello e-C3 Urban Range, progettato per entrare nel segmento delle auto elettriche di prezzo contenuto. La vettura punta a raggiungere una clientela più ampia, mantenendo caratteristiche funzionali e pratiche per l’uso quotidiano.

(Adnkronos) – Con la nuova Citroen e-C3 Urban Range, la casa francese rafforza una strategia chiara: rendere la mobilità elettrica realmente accessibile senza trasformarla in un prodotto di nicchia. Il prezzo promozionale di 18.900 euro fino a fine mese rappresenta un segnale preciso, ma il punto centrale è un altro: proporre un’auto elettrica coerente con l’utilizzo reale, soprattutto urbano. La scelta tecnica va in questa direzione. La batteria LFP da 30 kWh privilegia affidabilità e costi più contenuti rispetto alla densità energetica, mentre il motore da 113 CV garantisce una risposta adeguata nel traffico cittadino. L’autonomia dichiarata supera i 200 km nel ciclo WLTP e arriva oltre i 300 km in ambito urbano, un dato che intercetta le abitudini quotidiane più comuni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Citroen c3 elettrica schermo che si spegne Notizie correlate Citroen e-C3 Urban Range: la sfida elettrica tra agilità e autonomia? Cosa sapere Citroen testa a Marsiglia la nuova e-C3 con batteria da 30 kWh e 113 CV. Leggi anche: Citroën ë-C3 Urban Range: l’elettrica da 18.900€ per la città Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nuova Citroën ë-C3 Urban Range: l’elettrico accessibile, pensato per la città e per la vita di tutti i giorni; Foto - Citroen e-C3 Urban Range; Ho provato la Citroën ë-C3 Urban Range: come va l'elettrica da meno di 20.000 euro; Citroen eC3 Urban Range, a misura di città. Citroen e-C3 Urban Range: l’elettrica accessibileCitroën ë-C3 Urban Range: elettrica compatta da città, fino a 300 km urbani e prezzo accessibile per la mobilità quotidiana ... adnkronos.com Citroën C3 «Urban Range», meno autonomia, ma prezzo record. La provaIl costruttore francese lancia una variante con batteria più piccola dedicata agli spostamenti urbani. Ecco come va ... corriere.it Citroen ë-C3 Urban Range: l'elettrica con prezzo da 18.900 euro x.com #citroen #citroënëc3 Attraverso la ë-C3 Urban Range Citroën rende democratica l’auto elettrica, rispecchiando la mission di un brand che, da oltre un secolo, propone soluzioni di mobilità concrete. ANSA Motori l’ha provata a Marsiglia in un contesto cittadino - facebook.com facebook