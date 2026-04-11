Nel 2026, la Fiat Grande Panda e la Citroën C3 si posizionano come le due principali citycar-crossover sotto i 20.000 euro. Entrambe le vetture condividono dimensioni simili e sono equipaggiate con motori 1.

La Fiat Grande Panda e la Citroën C3 sono le due citycar-crossover più interessanti sotto i 20.000€. Stesse dimensioni, stesso motore 1.2, stesso target. Ma approccio diverso: la Panda è il nome più amato d’Italia, la C3 è la francese che punta sul comfort. Ecco come scegliere. Dimensioni a confronto. Fiat Grande Panda Citroën C3 Lunghezza 4,00 m 4,02 m Larghezza 1,76 m 1,76 m Altezza 1,57 m 1,58 m Posti 5 5 Piattaforma Stellantis Smart Car Stellantis Smart Car Praticamente identiche: stessa piattaforma Stellantis, stessa lunghezza (2 cm di differenza), stessa larghezza. Sono gemelle sotto la pelle — la differenza è tutta nel design, nella dotazione e nel prezzo.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Grande Panda vs Citroën C3: quale conviene nel 2026?

Citroën C3 1.2 PureTech da 101 Cv: pregi e difettiLa Citroën C3 è una delle utilitarie più importanti sul mercato e nell'anno appena trascorso la sua versione a benzina, la 1.

Citroën C3 1.2: a benzina, con cambio manuale e da 16.700 euroIn un mercato automobilistico sempre più orientato verso elettrificazione, digitalizzazione e soluzioni tecnologiche ricercate, la Citroën C3 si...

fiat grande panda vs Citroen C3