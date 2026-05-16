L'ex ministro britannico della Salute ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a leader del Partito Laburista, pochi giorni dopo aver lasciato il suo incarico nel governo. Durante il primo intervento pubblico dopo le dimissioni, ha confermato di voler concorrere per la guida del partito. La sua scelta è stata comunicata in un discorso nel quale ha delineato i suoi obiettivi politici senza approfondire dettagli sulle strategie future. La candidatura di Streeting apre una nuova fase nella corsa alla leadership dei Labour.

Scende in campo l'ex ministro britannico della Salute, Wes Streeting, che ha confermato la sua candidatura a leader del Partito Laburista durante il suo primo discorso tenuto dopo le dimissioni dal governo. "C'è bisogno di una competizione appropriata con i migliori candidati sul campo e io vi prenderò parte - ha detto durante un evento di un Think Thank a Londra - Se un candidato pensa di essere abbastanza bravo per l'incarico di vertice, metta alla prova le idee contro i loro rivali". Streeting ha spiegato di non aver voluto forzare una competizione immediata, poiché "non era nell'interesse del partito" avere una competizione prima che Andy Burnham a - sindaco di Manchester - vesse avuto la possibilità di tornare in parlamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Regno Unito, l'ex ministro Streeting scende in campo fra i Labour

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