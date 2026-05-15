Regno Unito il Labour prepara il dopo Starmer | chi sono Streeting e Rayner

Nel Regno Unito, il partito Labour si prepara a un cambiamento dopo le dimissioni del ministro della Salute, avvenute recentemente. Al suo posto è stato nominato un nuovo ministro, mentre tra i nomi più discussi ci sono due figure di rilievo: uno dei deputati più giovani e un’altra figura con un ruolo di primo piano nel partito. La situazione si inserisce in un momento di transizione politica, con attenzione alle prossime mosse e alle possibili riforme in ambito sanitario e non solo.

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