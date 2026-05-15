Regno Unito il Labour prepara il dopo Starmer | chi sono Streeting e Rayner
Nel Regno Unito, il partito Labour si prepara a un cambiamento dopo le dimissioni del ministro della Salute, avvenute recentemente. Al suo posto è stato nominato un nuovo ministro, mentre tra i nomi più discussi ci sono due figure di rilievo: uno dei deputati più giovani e un’altra figura con un ruolo di primo piano nel partito. La situazione si inserisce in un momento di transizione politica, con attenzione alle prossime mosse e alle possibili riforme in ambito sanitario e non solo.
(Adnkronos) – Le dimissioni del ministro della Salute Wes Streeting, a cui è subentrato James Murray, e lo scagionamento fiscale dell’ex vicepremier Angela Rayner gettano ulteriore benzina sul fuoco del dibattito attorno al futuro del Partito laburista britannico e su una possibile successione a Keir Starmer. Entrambi vengono oggi considerati figure di primo piano in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Labour preparing for Starmer removal AFTER May 7th
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