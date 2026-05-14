Regno Unito Wes Streeting si dimette e sfida Starmer | aperta la corsa alla leadership

Nel Regno Unito, il ministro della Sanità ha annunciato le sue dimissioni dal governo, criticando apertamente il premier e dichiarando che non guiderà il partito nelle prossime elezioni. La decisione arriva dopo la sconfitta alle amministrative subita dai Labour. La mossa ha aperto una sfida interna alla leadership del partito, con un possibile confronto tra i candidati per la guida nei prossimi mesi. La situazione ha generato discussioni sulle future strategie del partito e sulla sua direzione politica.

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La crisi interna delPartito LaburistanelRegno Unitoentra in una fase decisiva.Wes Streeting, ministro della Sanità e figura di punta dell’ala moderata del Labour, ha annunciato ledimissioni dal governo di Keir Starmer,lanciando di fatto la primasfidaufficiale alla leadership del premier. La mossa arriva dopo la pesantesconfittadel Labour alleelezioni amministrative e regionali del 7 maggio, che ha aperto un duro confronto interno sulla direzione politica del partito. In una lunga lettera aperta indirizzata a Starmer, Streeting ha spiegato diaver “perso fiducia”nella leadership del primo ministro, definendo “disonorevole” restare nell’esecutivo nelle attuali condizioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Regno Unito, Wes Streeting si dimette e sfida Starmer: aperta la corsa alla leadership ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Regno Unito, Streeting si dimette da ministro: verso sfida a StarmerIl ministro britannico della Sanità, Wes Streeting, ha rassegnato le dimissioni dal governo del premier britannico Keir Starmer, attualmente sotto... Regno Unito, il ministro della Sanità si dimette e lancia la sfida a StarmerNella lettera recapitata al premier, Wes Streeting ha rivendicato gli obiettivi centrati dal National Health Service sotto la sua guida, auspicando... Temi più discussi: Gb, media: Streeting pronto a dimettersi da ministro e a sfidare Starmer; Starmer, l’agonia appesa al ministro della Salute; Regno Unito, dimissioni nel governo ma Starmer non molla: Non mi dimetto. Continuo a governare; Regno Unito: dal rendimento dei titoli di Stato, ennesima doccia fredda per Starmer. ?Nel Regno Unito, il ministro della Sanità Wes Streeting si è dimesso e lancia la sfida formale alla leadership del premier britannico Keir Starmer, L’annuncio, nell'aria da giorni, dà il via alla nuova fase interna al Labour dopo la disfatta elettorale locale del 7 x.com Regno Unito, il ministro della Sanità si dimette e lancia la sfida a StarmerRegno Unito, il ministro della Sanità Wes Streeting si dimette e lancia la sfida a Keir Starmer per la leadership laburista. lettera43.it Regno Unito, Streeting si dimette da ministro: verso sfida a StarmerIl ministro britannico della Sanità, Wes Streeting, ha rassegnato le dimissioni dal governo del premier britannico Keir Starmer, attualmente sotto pressione, ... lapresse.it