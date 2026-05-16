Reggio Sephora lascia il centro | il brand si sposta ai Petali

A Reggio, il negozio Sephora ha chiuso la sua sede nel centro e si è trasferito ai Petali. La decisione ha suscitato domande sulla motivazione dietro l'abbandono di via Emilia San Pietro da parte di grandi marchi. La mancanza di parcheggi nel centro storico viene spesso indicata come un fattore che può influire sul commercio locale. La situazione ha attirato l'attenzione di cittadini e commercianti, interessati alle ripercussioni sulla vivibilità e sull’attività commerciale della zona.

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? Domande chiave Perché i grandi brand stanno abbandonando via Emilia San Pietro?. Come influisce la mancanza di parcheggi sul commercio del centro?. Quali rischi corre il tessuto urbano con la fuga verso i centri commerciali?. Chi sono i commercianti che temono la desertificazione del cuore storico?.? In Breve Chiusura via Emilia il 18 maggio, apertura ai Petali il 28 maggio.. Gestori Tezenis Giulia Pergi e Kinga Luszczew segnalano flussi differenziati tra centro e poli.. Furto in zona via Emilia a febbraio con sottrazione di 700 euro.. Commercianti citano carenza parcheggi e fine iniziative come Notti Rosa post pandemia.. Il punto vendita Sephora in via Emilia San Pietro a Reggio chiuderà i battenti il prossimo 18 maggio per trasferirsi presso il centro commerciale I Petali il giorno 28 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, Sephora lascia il centro: il brand si sposta ai Petali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ho speso 300€ da SEPHORA Haul di tutto quello che ho comprato Sullo stesso argomento Masini a Reggio: firma il nuovo disco ai PetaliMarco Masini scenderà dal palcoscenico di Sanremo per incontrare i suoi sostenitori a Reggio Emilia. Leggi anche: Banksy, le sue opere arrivano a Reggio Emilia: la critica al consumismo finisce... al centro commerciale (i Petali)