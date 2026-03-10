Il cantante Marco Masini sarà a Reggio Emilia venerdì 13 marzo alle 18:00 presso il centro commerciale I Petali. L’artista incontrerà i fan e firmerà copie del suo nuovo album intitolato Perfetto Imperfetto. L’evento si svolge dopo la sua partecipazione a Sanremo e rappresenta un momento di incontro diretto con il pubblico. La presentazione del disco sarà accompagnata dalla firma delle copie.

Marco Masini scenderà dal palcoscenico di Sanremo per incontrare i suoi sostenitori a Reggio Emilia. L’appuntamento è fissato per venerdì 13 marzo alle 18:00 presso il centro commerciale I Petali, dove l’artista presenterà e firmerà copie del nuovo disco Perfetto Imperfetto. L’iniziativa si inserisce in un tour dedicato al lancio dell’album uscito da pochi giorni. Dopo aver ottenuto il quinto posto alla recente edizione del Festival di Sanremo con il brano Male necessario, cantato in coppia con Fedez, il cantante ha deciso di portare la sua voce direttamente nel territorio emiliano. La tappa reggiana rappresenta un momento di incontro diretto tra l’interprete e il pubblico locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Masini a Reggio: firma il nuovo disco ai Petali

Articoli correlati

Leggi anche: Dal festival di Sanremo ai ‘Petali’ Marco Masini e il suo nuovo album

Fabrizio Moro infiamma Reggio Emilia: 300 fan in delirio ai Petali.Fabrizio Moro Conquista Reggio Emilia: Un Bagno di Folla ai Petali Reggio Emilia si è colorata di musica e di entusiasmo il 21 febbraio 2026,...

7 giorni con Fedez e Masini a Sanremo 2026 - Ep.1

Tutto quello che riguarda Masini a Reggio firma il nuovo disco ai...

Da Sanremo a Reggio Emilia, Marco Masini incontra i fan ai PetaliREGGIO EMILIA – In occasione dell’uscita di Perfetto Imperfetto, Marco Masini con il suo Instore Tour farà tappa venerdì 13 marzo (ore 18) al centro commerciale I Petali per intrattenersi con i suoi ... reggionline.com

La carica di Masini, granata mancato: A Reggio vogliamo il massimoCastori? È un allenatore molto carismatico e ci ha trasmesso tanto entusiasmo. I cambiamenti rispetto a prima sono stati parecchi, ma ci stiamo abituando bene e con la Reggiana sappiamo che sarà una ... ilrestodelcarlino.it