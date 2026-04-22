A Reggio Emilia sono arrivati i lavori di Banksy, l'artista noto per le sue opere provocatorie e elusive. Le sue creazioni sono state installate all’interno di un centro commerciale, chiamato I Petali, e rappresentano una critica al consumismo. L’esposizione comprende diverse opere che saranno visibili al pubblico nel percorso allestito nel centro commerciale, offrendo un’occasione di osservare da vicino le immagini dell’artista britannico.

Reggio Emilia, 22 aprile 2026 – Provocatorio, geniale, elusivo. Tutto questo e molto altro è Banksy, del quale il pubblico reggiano potrà ammirare l'opera attraverso un percorso che promette coinvolgimento totale. Dopo Keith Haring, del quale i visitatori avevano potuto ammirare 50 opere originali due anni fa, a partire da giovedì 24 aprile la galleria dei Petali ospiterà 'The world of Banksy: the immersive experience', ovvero oltre 45 riproduzioni, tra quadri e sculture, dell’artista, considerato uno dei più influenti della Street art e della nostra era. Quell’opera da 1,4 milioni di sterline mezza distrutta. Noto per i suoi stencil che affrontano temi di politica, cultura ed etica con un approccio eccentrico e profondo, tra le sue opere più famose spicca sicuramente ' Girl with Balloon', scelta per la locandina della mostra ai Petali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Banksy, le sue opere arrivano a Reggio Emilia: la critica al consumismo finisce... al centro commerciale (i Petali)

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