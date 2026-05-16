Redditi dei tassisti italiani | crescita modesta e disparità territoriali nel 2024

Nel 2024, i redditi dei tassisti italiani mostrano una crescita limitata rispetto agli anni precedenti, con differenze evidenti tra le varie città. A Firenze, il reddito lordo annuo si attesta a circa 25.606 euro, risultando il più alto tra le città analizzate. Milano si colloca subito dopo, con una cifra di circa 23.000 euro. La distribuzione territoriale dei redditi evidenzia quindi una disparità significativa, con alcune aree che registrano risultati più elevati rispetto ad altre.

Non si muovono se non per poche centinaia di euro: calcolatrice alla mano circa 88 euro al mese di aumento in un anno. I redditi dei taxi fotografati dal dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia sulla base delle ultime dichiarazioni, sono uguali a loro stessi in una lunga serie di numeri che anno dopo anno, dal 2017 al 2024, ultimo dato disponibile, confermano una cosa sola: condurre un taxi in città garantisce piccoli guadagni. E per la precisione su un campione di sette province italiane, da Nord a Sud, in media 18.983,09 euro lordi l’anno, pari a circa 1.582 euro lordi al mese. La premessa è che in questa nuova versione delle rilevazioni del Mef è stato utilizzata una nuova classificazione delle attività Ateco 2025. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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