I tassisti hanno dichiarato redditi per circa 19.000 euro, con un incremento di circa 88 euro al mese rispetto all’anno precedente. La crescita dei loro guadagni avviene in modo molto lento, con aumenti che si aggirano intorno a poche centinaia di euro all’anno. Nessuna variazione significativa si registra nelle dichiarazioni fiscali, che mostrano un trend di crescita limitato nel tempo. I dati sono stati resi noti attraverso le dichiarazioni dei redditi che i professionisti del settore hanno presentato.

Non si muovono se non per poche centinaia di euro: calcolatrice alla mano circa 88 euro al mese di aumento in un anno. I redditi dei taxi fotografati dal dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia sulla base delle ultime dichiarazioni, sono uguali a loro stessi in una lunga serie di numeri che anno dopo anno, dal 2017 al 2024, ultimo dato disponibile, confermano una cosa sola: condurre un taxi in città garantisce piccoli guadagni. E per la precisione su un campione di sette province italiane, da Nord a Sud, in media 18.983,09 euro lordi l’anno, pari a circa 1.582 euro lordi al mese. La premessa è che in questa nuova versione delle rilevazioni del Mef è stato utilizzata una nuova classificazione delle attività Ateco 2025. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Tassisti, dichiarazioni da 19mila euro. Redditi in crescita lenta

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