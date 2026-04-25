Dati Irpef 2024 | come cambiano i redditi dichiarati dagli italiani

Nel 2024, il reddito medio dichiarato dagli italiani si attesta intorno ai 26mila euro. In alcune regioni del Nord, come la Lombardia, i redditi superano i 30mila euro, mentre in Calabria si fermano poco sopra i 19mila euro. Questi dati mostrano differenze significative tra le aree del paese, evidenziando le variazioni economiche regionali nel reddito dichiarato.

Quasi 26mila euro di reddito medio su scala nazionale, con punte che superano i 30mila euro in Lombardia, mentre la Calabria resta fanalino di coda fermandosi poco sopra i 19mila euro. È questa la fotografia del reddito degli italiani fatta dal ministero dell’Economia e delle finanze, che negli scorsi giorni ha pubblicato, sul sito del Dipartimento delle finanze, le statistiche relative alle dichiarazioni Irpef e Iva 2025, presentate per il periodo d’imposta 2024. Confrontando le dichiarazioni 2025 con quelle presentate nel 2024, i redditi hanno registrato un incremento del 4%, per un valore medio di 25.820 euro, mentre perdura il divario significativo tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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