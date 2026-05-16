Re Carlo dj a Buckingham Palace | sale in consolle alla festa per i 50 anni del King’s Trust

Re Carlo ha partecipato a un evento a Buckingham Palace dove ha preso parte a una festa organizzata per i cinquant’anni del King’s Trust. Durante l’occasione, è salito in consolle e ha suonato musica davanti agli ospiti presenti. Il ricevimento si è svolto seguendo le consuete norme di comportamento della Famiglia Reale, che di tanto in tanto consentono momenti di informalità. La presenza del sovrano in questa veste insolita si inserisce in una serata dedicata a celebrare l’organizzazione benefica.

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