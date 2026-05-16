Re Carlo dj a Buckingham Palace | sale in consolle alla festa per i 50 anni del King’s Trust
Re Carlo ha partecipato a un evento a Buckingham Palace dove ha preso parte a una festa organizzata per i cinquant’anni del King’s Trust. Durante l’occasione, è salito in consolle e ha suonato musica davanti agli ospiti presenti. Il ricevimento si è svolto seguendo le consuete norme di comportamento della Famiglia Reale, che di tanto in tanto consentono momenti di informalità. La presenza del sovrano in questa veste insolita si inserisce in una serata dedicata a celebrare l’organizzazione benefica.
Il protocollo della Famiglia Reale è molto restrittivo ma, di tanto in tanto, si verificano degli strappi. Non è cosa comune, però, che sia proprio Re Carlo a dimenticarsi per un po’ delle regole. Il sovrano ha sorpreso tutti, presentandosi a un garden party a Buckingham Palace, facendo qualcosa di unico per una persona del suo rango: ha raggiunto una consolle da dj. Un momento esilarante, che ha fatto rapidamente il giro del mondo. I 50 anni del King’s Trust. Un’occasione tutt’altro che privata e poco formale, trattandosi della festa organizzata per celebrare il 50° anniversario del King’s Trust. Si tratta della fondazione benefica fondata dallo stesso Carlo nel 1976 (al tempo, ovviamente, era la Prince’s Trust). 🔗 Leggi su Dilei.it
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