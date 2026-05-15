Re Carlo III DJ per un giorno a Buckingham Palace festa per The King’s Trust

Re Carlo III ha organizzato una festa nei giardini di Buckingham Palace per celebrare i cinquant'anni dalla creazione della sua organizzazione benefica, The King’s Trust. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi invitati, con il sovrano che si è esibito come DJ per un giorno durante la serata. La festa si è svolta in un’atmosfera informale, con musica e intrattenimento, e ha avuto come obiettivo principale il sostegno alle attività dell'organizzazione.

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