Re Carlo III DJ per un giorno a Buckingham Palace festa per The King’s Trust
Re Carlo III ha organizzato una festa nei giardini di Buckingham Palace per celebrare i cinquant'anni dalla creazione della sua organizzazione benefica, The King’s Trust. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi invitati, con il sovrano che si è esibito come DJ per un giorno durante la serata. La festa si è svolta in un’atmosfera informale, con musica e intrattenimento, e ha avuto come obiettivo principale il sostegno alle attività dell'organizzazione.
(LaPresse) Re Carlo III ha ospitato una festa nei giardini di Buckingham Palace per celebrare i 50 anni dalla fondazione della sua organizzazione benefica. Durante l’evento, il sovrano è salito sul palco insieme all’attore Idris Elba e al DJ Christian St. Louis, dando ufficialmente il via alle celebrazioni musicali. La The King’s Trust, attiva dal 1976, nasce quando l’allora principe Carlo utilizzò la propria indennità di congedo dalla Royal Navy per creare una fondazione dedicata al sostegno dei giovani nel pieno di una fase di forte crisi economica nel Regno Unito. Negli ultimi cinquant’anni, i programmi educativi e di inserimento lavorativo dell’organizzazione hanno raggiunto circa 1,5 milioni di persone in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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