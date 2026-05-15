Re Carlo dj al garden party il sovrano sale in consolle alla festa a Buckingham Palace con 4000 invitati
Re Carlo III ha partecipato ieri a un garden party organizzato a Buckingham Palace, dove ha anche salito sulla consolle per un momento musicale. L’evento si è svolto nel giardino del palazzo, con la presenza di circa 4.000 invitati, tra cui rappresentanti di varie istituzioni e personalità. La festa ha celebrato il 50º anniversario della fondazione benefica dedicata alla tutela dei cittadini. Durante l’evento, il sovrano ha interagito con alcuni ospiti e ha assistito alle esibizioni musicali.
Re Carlo III ha ospitato ieri oltre 4.000 invitati a un garden party, in occasione del 50 anniversario della sua fondazione benefic King’s Trus t. Durante l’evento, il sovrano ha dato il via a un dj set sotto lo sguardo dell’attore Idris Elba e del dj Christian St Louis. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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