Rassegna Neon | la letteratura diventa un ponte per la pace
Negli ultimi tempi, si parla di un progetto che utilizza la letteratura come strumento per promuovere il dialogo e la pace. Un'iniziativa coinvolge autori che presenteranno i loro lavori in diverse piazze della regione, con l'obiettivo di stimolare la riflessione sui temi del conflitto e della convivenza civile. La rassegna, intitolata Neon, si concentra sull’uso della scrittura come mezzo di comunicazione e confronto tra le persone. Verranno coinvolti scrittori locali e nazionali, pronti a portare le loro storie tra i cittadini.
? Punti chiave Come può un libro trasformare il conflitto in dialogo sociale?. Chi sono gli autori che porteranno la pace nelle piazze abruzzesi?. Perché la cultura è diventata la priorità per la comunità locale?. Dove si svolgeranno gli incontri tra letteratura e impegno civile?.? In Breve Programma estivo: 14 giugno Gino Strada, 18 giugno De Haan, 13 luglio Elia Milani, 22 luglio Giobbe Covatta.. Partecipazione di Roberto Santangelo, Massimo Vagnoni, Valentina Coccia, Giuseppina Camaioni e Valeria Di Felice.. Collaborazione con Avis Nereto-Tortoreto, Niche, Istituto Pertini e casa editrice Di Felice Edizioni.. Progetto mira a ricostruire il tessuto sociale dopo l'incendio alla biblioteca comunale del 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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