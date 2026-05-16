Rassegna Neon | la letteratura diventa un ponte per la pace

Negli ultimi tempi, si parla di un progetto che utilizza la letteratura come strumento per promuovere il dialogo e la pace. Un'iniziativa coinvolge autori che presenteranno i loro lavori in diverse piazze della regione, con l'obiettivo di stimolare la riflessione sui temi del conflitto e della convivenza civile. La rassegna, intitolata Neon, si concentra sull’uso della scrittura come mezzo di comunicazione e confronto tra le persone. Verranno coinvolti scrittori locali e nazionali, pronti a portare le loro storie tra i cittadini.

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