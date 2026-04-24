Rapporto annuale INAIL in Emilia-Romagna

Il Rapporto Annuale Regionale INAIL per l’Emilia-Romagna, aggiornato al 30 aprile 2025, presenta i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali registrati nel triennio 2022-2024. Il documento analizza le statistiche sulle denunce di infortunio e le cause più frequenti, descrivendo anche le principali iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro adottate nella regione durante questo periodo.

L’ultimo Rapporto Annuale Regionale INAIL per l'Emilia-Romagna, con dati rilevati al 30 aprile 2025, ha analizzato l'andamento infortunistico e le malattie professionali nel triennio 2022-2024, evidenziando le principali iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro messe in atto nella regione. Dall’analisi dei dati si evince che nella regione le denunce di infortuni in occasione di lavoro occorsi a lavoratori sono state 55.742 (-11,87% rispetto al 2022, -3,82% rispetto al 2023). A livello nazionale, le denunce di infortuni in occasione di lavoro occorsi a lavoratori sono state 413.517, in diminuzione del 24,37% rispetto al 2022 e dell’1,90% rispetto al 2023.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rapporto annuale INAIL in Emilia-Romagna Notizie correlate Pasqua: 117 treni extra in Emilia-Romagna per Riviera e Via EmiliaPer Pasqua e i ponti di primavera, Trenitalia Tper aggiungerà 117 corse ferroviarie in Emilia-Romagna. Macos 26 polemiche nonostante hardware potente secondo l’ultimo rapporto annuale di applel’analisi odierna mette in evidenza una dicotomia significativa tra l’alto livello delle prestazioni hardware offerto dai nuovi Mac e le perplessità...