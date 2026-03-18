Ditte e competitività C’è il Rapporto Istat alla Camera Marche

Lunedì alle 10 nella sala della Loggia dei Mercanti della Camera di commercio delle Marche si terrà la presentazione della quattordicesima edizione del

Lunedì (ore 10), nella sala della Loggia dei Mercanti della Camera di commercio delle Marche, sarà presentata la quattordicesima edizione del "Rapporto sulla competitività dei settori produttivi" dell’Istat. L’incontro rappresenta il primo appuntamento del calendario di iniziative con cui l’Istat celebra il centenario della propria istituzione (1926–2026). L’evento, organizzato dall’Istat con Camera Marche, il patrocinio della Regione e il coinvolgimento della Politecnica, porterà nel capoluogo uno dei principali appuntamenti annuali dell’Istituto nazionale di statistica dedicati all’analisi del sistema produttivo italiano. "Siamo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rapporto Istat

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