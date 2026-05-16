A Manfredonia, la polizia di stato ha arrestato un uomo di 66 anni con un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’ordinanza riguarda otto episodi tra rapine e tentati furti con strappo. L’indagine ha portato all’identificazione del sospettato, ritenuto responsabile di aver commesso diverse rapine nel territorio. L’arresto si inserisce in un’operazione volta a contrastare la recrudescenza di reati di natura predatoria nella zona. La misura restrittiva è stata eseguita nelle ultime ore.

MANFREDONIA: LA POLIZIA DI STATO ESEGUE UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE NEI CONFRONTI DI UN 66ENNE RITENUTO RESPONSABILE DI 8 EPISODI CRIMINOSI TRA RAPINE E TENTATI FURTI CON STRAPPO. La Polizia di Stato, dettagliatamente personale del Commissariato di P.S. di Manfredonia, ha dato esecuzione all’Ordinanza Applicativa della Misura Cautelare della Custodia in Carcere emessa nei confronti di un 66enne, ritenuto responsabile di una serie di rapine e tentati furti con strappo nonché di lesioni personali aggravate. La complessa ed articolata attività d’indagine condotta da personale della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Rapine con strappo a Manfredonia: preso 66enne

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