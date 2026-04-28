Manfredonia | la Polizia di Stato trae in arresto in flagranza di reato un 66enne resosi responsabile di un furto con strappo perpetrato ai danni di una anziana donna

A Manfredonia, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 66 anni in flagranza di reato. L’arresto è avvenuto dopo aver fermato l’individuo che aveva appena compiuto un furto con strappo ai danni di una donna anziana. L’episodio si è verificato nel centro cittadino, e l’intervento degli agenti ha portato all’arresto immediato del sospetto.

Manfredonia: La Polizia di Stato trae in arresto in flagranza di reato un 66enne resosi responsabile di un furto con strappo perpetrato ai danni di una anziana donna. La Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato un 66enne autore di un furto con strappo perpetrato ai danni di una signora anziana di Manfredonia. Nell’ambito di attività antirapina predisposta dal Commissariato P.S. di Manfredonia, personale dello stesso commissariato osservava il 66enne, nella centralissima Piazza Duomo, seguire un’anziana signora che percorreva a piedi le strade del centro. Avvicinatosi all’anziana donna, il presunto reo, con un movimento repentino, le stappava dal collo una collana in oro per poi darsi a precipitosa fuga nelle vie cittadine.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia: la Polizia di Stato trae in arresto in flagranza di reato un 66enne resosi responsabile di un furto con strappo perpetrato ai danni di una anziana donna Notizie correlate Frattamaggiore: sorpresa con la droga ed un coltello. La Polizia di Stato trae in arresto una 18enneNola e Napoli celebrano il Libero Pensiero: Giordano Bruno incontra l’arte della cartapesta. Tentano una truffa ai danni di una 96enne ad Avellino per 20 mila euro, arrestati in flagranza di reatoDue uomini sono stati arrestati ad Avellino per tentata truffa ai danni di una donna di 96 anni. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Manfredonia, rifiuti abbandonati in Piazza delle Rose: intervento di Polizia Locale e ASE; Truffa per l'acquisto di un 'Rolex', arrestati padre e figlio: sono accusati di estorsione, sequestro e lesioni; I verdi: Bella Ciao non è divisiva, il fascismo sì. A Manfredonia si è consumata un'offesa alle istituzioni; Quarticciolo, il caveau sotto la mattonella: così veniva nascosta la droga alla 'Madonnina'. Manfredonia: La Polizia di Stato trae in arresto in flagranza di reato un 66enne resosi responsabile di un furto con strappo perpetrato ai danni di una anziana donna.Manfredonia: La Polizia di Stato trae in arresto in flagranza di reato un 66enne resosi responsabile di un furto con strappo perpetrato ai danni di una ... ilsipontino.net COCAINA MANFREDONIA Cocaina e pressioni sugli acquirenti: blitz della Polizia: arrestato 37enne a ManfredoniaMANFREDONIA – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 37 anni, ritenuto responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ... statoquotidiano.it Polizia di Stato. I poliziotti della Squadra Mobile di Napoli arrestano 3 uomini per omicidio. La vittima è stata uccisa dopo un tentativo di fuga dalla sua abitazione. x.com Stamattina gli agenti del Commissariato #QuartoOggiaro della Polizia di Stato hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Giambattista Vico a Milano per il progetto #PretenDiamoLegalità, iniziativa nata in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito facebook