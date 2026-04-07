Incidente sulla Statale 16 | scontro tra mezzi pesanti auto bloccate nel traffico

Martedì 7 aprile, sulla Statale 16 ‘Adriatica’, si è verificato un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti, causando il blocco del traffico e il rallentamento delle auto in transito. La strada, che attraversa le regioni di Molise, nord della Puglia e Abruzzo, è rimasta paralizzata per diverse ore, creando disagi a automobilisti e autotrasportatori. Nessuna informazione immediata sulla dinamica dell’incidente o eventuali feriti.

In agro di Serracapriola, sul posto stanno operando i vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo e i carabinieri per i rilievi del caso Giornata nera per automobilisti e autotrasportatori che oggi, martedì 7 aprile, sono stati costretti ad attraversare la Statale 16 ‘Adriatica’ a cavallo di Molise, nord della Puglia e Abruzzo. In questa situazione già critica, intorno alle 19, si è registrato anche un incidente stradale che ha coinvolto due autoarticolati, entrati in collisione all'altezza del km 617, in agro di Serracapriola. Al momento non sono note le condizioni degli autotrasportatori coinvolti; sul posto stanno operando i vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo e i carabinieri per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Incidente in galleria sulla statale 115, scontro tra due auto: un ferito e traffico rallentatoSul posto i sanitari del 118, polizia e vigili del fuoco per prestare le prime cure e mettere in sicurezza il tratto stradale Incidente stradale...

Leggi anche: Incidente stradale sulla Statale 16, frontale tra due auto: 4 persone ferite e traffico in tilt

Temi più discussi: Incidente sulla statale 16 a Palese: sbanda con l'auto e sfonda il guardrail, conducente soccorso dal 118; Incidente sulla statale 16, colto da malore alla guida sfonda il guardrail: ferito; Bisceglie, incidente sulla statale 16 manda in tilt il traffico di Pasqua: coinvolte tre auto, strada bloccata per ore; Incidente sulla statale 16 Adriatica a Monestirolo, due feriti.

INCIDENTE SAN SEVERO San Severo, scontro sulla SS16: quattro feriti nei pressi del cavalcavia di via LuceraSAN SEVERO – Incidente stradale nel pomeriggio sulla Strada Statale 16, in agro di San Severo, all’altezza del chilometro 647, nei pressi del cavalcavia di via Lucera. statoquotidiano.it

Schianto alla rotonda sulla statale: traffico in tilt | FOTOIncidente a Borsea questa mattina alle 6:40: intervento di Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri sulla Statale 16 con disagi al traffico. nordest24.it

Coniugi morti nella tragedia di Sarzana: erano due professionisti conosciuti. L’incidente e la dinamica x.com

Incidente mortale a Rieti, nella notte un 28enne si schianta con l’auto contro un guardrail - facebook.com facebook