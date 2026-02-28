Napoli spari nella notte | due minori feriti a colpi di arma da fuoco Ricoverati in ospedale

Nella notte a Napoli, due minori sono stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco lungo via Ponte dei Francesi, vicino a San Giovanni a Teduccio. I fatti sono avvenuti intorno alle tre e i due ragazzi sono stati successivamente portati in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta indagando sui dettagli dell'accaduto.

Due minori sono stati feriti la scorsa notte - intorno alle tre - lungo via ponte dei Francesi, direzione San Giovanni a Teduccio. I due minori sono stati feriti all’altezza di un braccio e di una gamba. Erano in auto condotta da un terzo soggetto, quando è scoppiata una lite per futili motivi con altri soggetti presenti a bordo di un’altra auto. Sono partiti dei colpi che hanno raggiunto i due minorenni. Immediate le cure all’Ospedale del Mare. Napoli, 19enne tenta la fuga ma si schianta: carabinieri lo arrestano Un episodio che conferma la larga disponibilità di armi da fuoco nelle mani dei più giovani. Indagano gli agenti della Mobile e del commissariato di Ponticelli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, spari nella notte: due minori feriti a colpi di arma da fuoco. Ricoverati in ospedale Ponticelli, due minori feriti a colpi di pistola nella notte: agguato dopo lite tra giovaniDue minori feriti a colpi di pistola a Ponticelli e ricoverati all’Ospedale del Mare. Nuoro, agguato nella notte: 38enne ucciso a colpi di arma da fuocoUn uomo di 38 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella notte a Orani (Nuoro). Napoli, spari nella notte: due minori feriti a colpi di arma da fuoco. Ricoverati in ospedale Una selezione di notizie su Napoli. Temi più discussi: Spari a Napoli, 21 colpi di pistola contro un cartello stradale; Stesa alla Sanità, colpi di pistola nella notte in via Fontanelle; Notte di piombo alle Fontanelle, spari nella roccaforte della cosca; Sparatoria ai baretti di Chiaia, locale chiuso per 30 giorni: il motivo. Spari dopo la lite a Ponticelli, due minori feriti nella notteSarebbe riconducibile a una lite tra giovanissimi, avvenuta nella notte a Napoli, il ferimento di due ragazzi di 17 anni medicati ... internapoli.it Napoli, spari tra auto, feriti due ragazziAncora violenza nella zona orientale di Napoli. Due minori sono rimasti feriti da colpi d’arma da fuoco la scorsa notte, intorno alle tre, lungo via Ponte dei Francesi, in direzione di San Giovanni ... magazinepragma.com A corredo dell'annuncio, un video di Massimo Sparnelli di Napoli Oggi, in cui si vede il recupero dell'animale senza vita - facebook.com facebook FOTO SHOW NM - Hellas Verona-Napoli, il nostro focus da bordocampo x.com