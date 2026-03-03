Durante la partita tra Palermo e Sudtirol, un tifoso palermitano ha invaso il campo e successivamente è stato colpito da un Daspo di dieci anni. Le autorità hanno deciso di rafforzare le misure di sicurezza a seguito dell'incidente. L'episodio ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine e delle istituzioni sportive. Nessun altro dettaglio è stato rivelato riguardo all'identità del tifoso o alle circostanze specifiche dell'episodio.

Un tifoso palermitano è stato destinatario di un Daspo di dieci anni per essersi reso protagonista di una invasione di campo che ha causato la sospensione di una partita di Serie B. Il provvedimento, emesso dal Questore di Palermo, è stato adottato per prevenire nuovi episodi di disordine e garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive. Invasione di campo a Palermo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato adottato a seguito di un episodio avvenuto lo scorso 21 febbraio presso lo stadio Renzo Barbera, durante l’incontro di calcio tra Palermo F.C. e Sudtirol F.C. Nel corso del primo tempo un tifoso rosanero ha scavalcato la barriera che separa la curva nord dal terreno di gioco, entrando arbitrariamente in campo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Invasione di campo durante una partita allo stadio di Palermo, Daspo di 10 anni per un tifoso

