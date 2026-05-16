Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno messo sotto sequestro la concessionaria di un imprenditore a Casapulla, in seguito a una rapina avvenuta di recente. La polizia ha agito rapidamente, motivando il provvedimento con il sospetto che l’attività fosse collegata a persone legate al clan Bifone. La vittima, titolare dell’attività, avrebbe rapporti stretti con alcuni membri di questa organizzazione, secondo quanto si è appreso dalle indagini in corso.

? Punti chiave Perché la polizia ha sequestrato subito la concessionaria dell'imprenditore?. Quali legami uniscono la vittima al clan Bifone?. Come si collega la rapina al passato giudiziario di P.W.S.?. Chi ha orchestrato l'aggressione puntando proprio quell'uomo al casello?.? In Breve Rapina avvenuta giovedì 14 maggio 2026 al casello di Caserta Ovest.. Ladri su motociclo sottraggono Rolex e 10 mila euro all'imprenditore.. P.W.S. era coinvolto dieci anni fa in processi per riciclaggio a Macerata Campania.. Indagini collegano l'imprenditore al clan Bifone e alla concessionaria di Casapulla.. Giovedì 14 maggio 2026, l’imprenditore P.W.S. è stato aggredito al casello autostradale di Caserta Ovest a Santa Maria Capua Vetere, subendo una rapina violenta e un colpo alla testa causato dal calcio di una pistola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina all’imprenditore: sequestrata la sua concessionaria a Casapulla

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