Inquinamento ambientale | denunciato imprenditore sequestrata azienda conciaria

Un imprenditore è stato denunciato e la sua azienda conciaria è stata sottoposta a sequestro nell’ambito di operazioni di controllo contro l’inquinamento ambientale. Le autorità hanno effettuato ispezioni presso lo stabilimento, rilevando violazioni delle norme ambientali e procedendo al sequestro dell’attività. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di monitoraggio e repressione di pratiche illecite nel settore.

L'attività investigativa messa in atto dai militari permetteva di accertare che tali reflui venivano scaricati direttamente nella pubblica fognatura in assenza di un ciclo di prefiltraggio e disoleazione. Alla luce delle irregolarità riscontrate, i militari ponevano sotto sequestro l'intero opificio e l'area esterna di circa 3000 metri quadrati, per un valore complessivo stimato di circa 3 milioni di euro. I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell'ambiente al fine di contrastare il fenomeno dell'inquinamento del bacino del fiume Sarno.