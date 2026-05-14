Massimo Calearo l’imprenditore ed ex deputato Pd indagato per truffa e bancarotta | sequestrata la sua villa

Un imprenditore e ex deputato, di 70 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati con accuse che vanno dalla truffa aggravata ai danni dello Stato alla bancarotta fraudolenta. La stessa misura riguarda anche i suoi figli, Eugenio e Carlo Alberto. Contestualmente, è stato eseguito il sequestro di una villa di proprietà dell’indagato. L’indagine coinvolge presunte malversazioni relative a fondi pubblici e comportamenti fraudolenti nell’ambito di procedure fallimentari.

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L’imprenditore Massimo Calearo Ciman, settantenne ex parlamentare ed ex presidente di Confindustria Vicenza, è indagato assieme ai figli Eugenio e Carlo Alberto per truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. L’inchiesta della Procura di Vicenza riguarda finanziamenti per oltre nove milioni di euro assistiti da garanzia pubblica, erogati secondo l’accusa in mondo illecito alla società di famiglia Calearo Antenne spa, ora in liquidazione, che produceva componenti per l’automotive. In totale gli indagati sono sette: a quanto riferisce il Corriere del Veneto, gli altri quattro sono l’ex amministratore delegato dell’azienda e i tre componenti del collegio sindacale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Massimo Calearo, l’imprenditore ed ex deputato Pd indagato per truffa e bancarotta: sequestrata la sua villa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Truffa su finanziamenti pubblici, tra gli indagati ex deputato CalearoTra gli indagati l’imprenditore, ex presidente di Confindustria Vicenza ed ex parlamentare Massimo Calearo Ciman, assieme ai figli Eugenio e Carlo... Bancarotta e un buco da quattro milioni a Pisa: sequestrata una villa sul Garda all’ex amministratorePISA – Un buco milionario lasciato alle spalle e un investimento immobiliare di prestigio realizzato con i fondi sottratti ai creditori. Temi più discussi: Massimo Calearo, l'imprenditore ed ex deputato Pd indagato per truffa allo Stato e bancarotta: sigilli alla villa di famiglia; Inchiesta sui fondi pubblici all’automotive vicentino, tra gli indagati anche Massimo Calearo; Frode sui fondi pubblici, Calearo si difende: Non ci siamo mai messi un euro in tasca; Truffa su finanziamenti pubblici, tra gli indagati ex deputato Calearo. Massimo Calearo, l'imprenditore ed ex deputato Pd indagato per truffa allo Stato e bancarotta: sigilli alla villa di famigliaSotto sequestro beni per 4 milioni, tra cui 15 immobili. È stato anche presidente di Federmeccanica: «Sono sereno, hanno sbagliato bersaglio» ... corrieredelveneto.corriere.it Truffa fondi pubblici per 9 milioni nel settore auto: sequestrati 15 immobili, sigilli a una villa. Sette indagati, c'è anche l'ex deputato Massimo CalearoVICENZA - Finanziamenti pubblici garantiti da oltre 9 milioni di euro ottenuti in modo illecito da quattro ex amministratori di una società per azioni nel settore auto ... ilgazzettino.it