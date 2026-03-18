rapina a mano armata in supermercato arrestato 48enne a taranto

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Carosino, in provincia di Taranto, dopo aver compiuto una rapina a mano armata in un supermercato. La polizia ha individuato il sospetto e portato a termine l’arresto. L’episodio si è verificato recentemente, e l’uomo è stato fermato poco dopo il fatto. La vicenda si è conclusa con l’arresto del 48enne.

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Carosino, in provincia di Taranto, dopo aver rapinato un supermercato. Lunedì sera, verso le 19, l'uomo, con il volto coperto da una mascherina e armato di un taglierino, ha minacciato la cassiera facendosi consegnare circa 600 euro. Dopo l'assalto, il rapinatore si è allontanato a piedi cercando di sfuggire tra le vie del paese. Immediatamente è scattato l'allarme e i carabinieri delle stazioni di San Giorgio Ionico e Martina Franca sono intervenuti. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte, gli investigatori sono riusciti a identificare il sospetto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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