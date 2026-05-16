Ieri pomeriggio in via Roma a Empoli si è verificata una rapina a mano armata che ha coinvolto una donna, rimasta ferita al petto con il calcio di una pistola. L'autore, che ha preso di mira il negozio di abbigliamento, è fuggito subito dopo a bordo di un monopattino. Numerosi passanti hanno assistito alla scena, rimanendo scioccati di fronte alla violenza dell'episodio e alla breve fuga del criminale. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per le indagini.

di Irene Puccioni EMPOLI Terrore in via Roma ieri pomeriggio, poco prima delle 15, dove numerosi passanti hanno assistito, sconvolti, ad una rapina a mano armata con il ferimento della titolare di un negozio di abbigliamento. Il malvivente è entrato all’interno dell’attività “Asia Moda“ con intenzioni chiare: impossessarsi dell’incasso. Così si è diretto alla cassa dove era presenta la titolare, una donna di 52 anni di origine cinese, e pistola in pugno l’ha costretta a farsi consegnare il denaro e il suo telefono cellulare. Non è chiaro cosa sia successo in quei pochi secondi. Forse la commerciante ha opposto resistenza o ha tentato di dare l’allarme, fatto sta che l’uomo le ha sferrato un colpo durissimo con il calcio dell’arma colpendola ad una mano e ferendola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapina a mano armata in via Roma. Donna ferita col calcio della pistola. L’autore fugge in monopattino

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Rapina a mano armata, negoziante picchiato con la pistola: bottino di 21.000 euro

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