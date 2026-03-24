Un taxi che sembrava una normale corsa si è concluso con un episodio di rapina a mano armata nel centro della città. Un uomo di 46 anni è stato arrestato poco dopo l'intervento delle forze dell'ordine. La chiamata per la corsa si è trasformata in un intervento di polizia a seguito della richiesta di aiuto da parte del conducente.

Una corsa in taxi, apparentemente come tante altre, iniziata con una semplice chiamata, si è trasformata in un episodio di rapina a mano armata nel cuore di Roma. Questo evento, ricostruito con attenzione dagli agenti del distretto Prenestino della polizia di Stato, è stato coordinato dai magistrati del dipartimento di criminalità diffusa e grave della Procura capitolina. In seguito a queste indagini, è stata emessa una misura cautelare in carcere nei confronti di un 46enne romano, accusato di rapina aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata dalla vittima, un tassista che, nella notte, aveva accettato una corsa che si è rivelata ben diversa dalle aspettative. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: corsa in taxi si trasforma in rapina a mano armata, arrestato 46enne

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