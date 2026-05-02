Rai Sport Sabato 2 Maggio - Guida alla programmazione telecronisti eventi live e streaming

Sabato 2 maggio 2026, la programmazione di Rai Sport include diverse dirette e eventi live dedicati agli appassionati di sport. La giornata si presenta con varie trasmissioni e telecronache che coprono appuntamenti nazionali e internazionali. La guida dettagliata mostra gli orari e i canali di trasmissione, insieme ai telecronisti coinvolti. Inoltre, sono disponibili anche le opzioni di streaming per seguire gli eventi online.

In vista del weekend, Sabato 2 Maggio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Rai Sport Sabato 2 Maggio - Guida alla programmazione, telecronisti, eventi live e streaming Notizie correlate Leggi anche: Rai Sport Domenica 5 Aprile - Guida alla programmazione, telecronisti, eventi live e streaming Rai Sport Domenica 29 Marzo - Guida alla programmazione, telecronisti, eventi live e streamingDalla finale scudetto femminile di rugby ai quarti di Superlega, su Rai Sport gli eventi chiave della giornata sportiva. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: World Cup a Golfo Aranci. Venerdì la 10 km su Rai Sport; Il 40° Memorial Paolo d'Aloja sui canali Rai; Sport in tv oggi (sabato 25 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Nella puntata di SportAbilia del 1° maggio, alle ore 15 su Rai Sport HD, si parlerà della Finale di Tirrenia!. Linea Verde Illumina, sabato 2 maggio su Rai 1: da Ponza a Formia e al Monte Soratte con Maniscalco, Filippi e RosolinoLinea Verde Illumina sabato 2 maggio su Rai 1: da Ponza a Formia e al Monte Soratte con Maniscalco, Filippi e Rosolino. Bici sull'isola, voucher sport e cicloturismo ... lifestyleblog.it La Coppa del Mondo di nuoto in acque libere fa tappa a Golfo Aranci per il terzo appuntamento stagionale, in programma venerdì 1 e sabato 2 maggio. La tappa verrà trasmessa in diretta su Rai Sport. - facebook.com facebook