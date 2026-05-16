Rai accuse incrociate A destra è guerra sulle nomine elettorali

Il 27 maggio si terrà una nuova riunione della commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai. La seduta si svolgerà con la presenza della maggioranza di destra, che ha confermato l’intenzione di garantire il numero legale. La discussione si concentra sulle nomine di enti pubblici e sulla gestione delle risorse della Rai. Nei giorni precedenti, sono stati scambiati commenti tra le forze politiche, con accuse reciproche riguardo alle procedure di selezione e alle influenze politiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il caso Dopo la protesta di Giachetti (Iv) la maggioranza apre ai lavori della commissione di vigilanza. Rimane la tensione sulla Consob. Posti vacanti in 103 enti pubblici. Lo scontro si accende anche sul presidente Agcm Il caso Dopo la protesta di Giachetti (Iv) la maggioranza apre ai lavori della commissione di vigilanza. Rimane la tensione sulla Consob. Posti vacanti in 103 enti pubblici. Lo scontro si accende anche sul presidente Agcm Il prossimo 27 maggio si riunirà nuovamente la commissione parlamentare di vigilanza Rai. E questa volta, se tutto andrà come annunciato, la destra consentirà il numero legale, ponendo fine al blocco che da mesi impedisce i lavori della commissione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Rai, accuse incrociate. A destra è guerra sulle nomine elettorali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento La tregua pasquale Russia-Ucraina esiste solo sulla carta: accuse incrociate sulle violazioniAccuse incrociate, numeri contrapposti e una tregua che, nei fatti, sembra esistere solo sulla carta. Leggi anche: Pakistan e Afghanistan, escalation militare: bombardamenti e accuse incrociate In Libano accuse incrociate di violazioni della tregua, attesa per vertice a Washington di domaniIn Libano accuse incrociate di violazioni della tregua, attesa per vertice a Washington di domani Tregua fragilissima tra Israele e Hezbollah, l'Idf uccide due miliziani sciiti e condanna il soldato ... rainews.it Gaza, la Rai respinge le accuse a Boccia: False e diffamatorieL'intervento della direttrice dell'Ufficio Stampa Rai, Incoronata Boccia, al convegno organizzato dall'Unione delle Comunità Ebraiche e Cnel il 7 ottobre scorso è stato di carattere esclusivamente ... iltempo.it