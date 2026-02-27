Pakistan e Afghanistan si sono affrontati con bombardamenti a Kabul e Kandahar, segnando ciò che alcuni definiscono uno “scontro totale”. Le autorità di entrambi i paesi hanno scambiato accuse reciproche, mentre le tensioni tra le due nazioni sono aumentate in modo evidente. La situazione ha portato a un’escalation di azioni militari e a un più intenso confronto tra i due Stati.

È di nuovo crisi profonda tra Pakistan e Afghanistan. Dopo mesi di tregua precaria, nella mattinata di venerdì 27 febbraio le forze pakistane hanno lanciato bombardamenti su Kabul e Kandahar, poche ore dopo un attacco attribuito alle truppe afghane contro postazioni di frontiera pakistane. Il governo talebano ha parlato di “rappresaglia” per precedenti raid aerei, mentre da Islamabad è arrivata una presa di posizione netta. Il ministro della Difesa pakistano, Khawaja Asif, ha dichiarato lo “scontro totale” con le autorità afghane: “La nostra pazienza ha raggiunto il limite. Ora è guerra aperta tra noi e voi”. Anche il ministro dell’Informazione Attaullah Tarar ha confermato gli attacchi, precisando che sono stati colpiti obiettivi di difesa talebani a Kabul, nella provincia di Paktia e a Kandahar. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Pakistan e Afghanistan, escalation militare: bombardamenti e accuse incrociate

