La tregua pasquale Russia-Ucraina esiste solo sulla carta | accuse incrociate sulle violazioni

Le recenti tensioni tra Russia e Ucraina continuano a caratterizzare la situazione sul terreno, con entrambe le parti che si accusano reciprocamente di violazioni dell’accordo di tregua. Nonostante dichiarazioni ufficiali di sospensione dei combattimenti, i dati e le testimonianze indicano che gli scontri persistono. La situazione resta complessa e difficile da verificare, con le notizie che si susseguono contraddittorie e senza segnali concreti di un vero e proprio cessate il fuoco sul campo.

Accuse incrociate, numeri contrapposti e una tregua che, nei fatti, sembra esistere solo sulla carta. Tra Russia e Ucraina, anche la pausa per la Pasqua ortodossa si trasforma nell'ennesimo terreno di scontro propagandistico, con entrambe le parti pronte a denunciare violazioni su larga scala lungo un fronte che supera i 1.200 chilometri. Da Kiev parlano di una tregua sistematicamente disattesa da Mosca: lo Stato Maggiore ucraino sostiene di aver registrato 2.299 violazioni, tra attacchi diretti, bombardamenti di artiglieria e un massiccio utilizzo di droni, inclusi modelli d'attacco e FPV. Una versione che punta a dimostrare come, nonostante l'annuncio della pausa da parte di Vladimir Putin, le operazioni russe non si siano mai realmente fermate.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La tregua pasquale Russia-Ucraina esiste solo sulla carta: accuse incrociate sulle violazioni Ucraina, accuse incrociate: violato il cessate il fuoco tra Russia e KievUn nuovo episodio di violenza scuote la guerra in Ucraina: nella regione di Sumy, un drone russo ha colpito un’ambulanza, ferendo tre paramedici,... Kiev denuncia, '469 violazioni della tregua pasquale al fronte'L'esercito ucraino ha affermato in serata che le forze russe hanno violato la tregua di Pasqua al fronte per ben 469 volte.