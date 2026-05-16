Ragazzo di 21 anni morto in un incidente stradale a Como | si chiamava Mattia Augliaro

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Como si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto diversi veicoli. Tra le persone coinvolte, un ragazzo di 21 anni ha perso la vita. Altri due giovani sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai servizi di emergenza sul posto. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi e le operazioni di Polizia. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

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Mattia Augliaro è il ragazzo di 21 anni che è morto nell'incidente avvenuto la scorsa notte a Como. Feriti altri due giovani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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