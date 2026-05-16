Chi era Mattia Augliaro il 21enne di Como morto nel tragico incidente in via Bixio

Un giovane di 21 anni, residente a Como Sagnino, è deceduto nella notte a seguito di un incidente avvenuto in via Bixio. La vittima, studente universitario, si trovava nella zona al momento dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvargli la vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La famiglia del ragazzo è stata informata della tragedia.

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