Chi era Mattia Augliaro il 21enne di Como morto nel tragico incidente in via Bixio
Un giovane di 21 anni, residente a Como Sagnino, è deceduto nella notte a seguito di un incidente avvenuto in via Bixio. La vittima, studente universitario, si trovava nella zona al momento dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvargli la vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La famiglia del ragazzo è stata informata della tragedia.
Si chiamava Mattia Augliaro, aveva 21 anni, viveva a Como Sagnino ed era uno studente universitario il ragazzo morto nel drammatico incidente avvenuto nella notte in via Bixio.Secondo le prime informazioni, il giovane viaggiava sul sedile posteriore dell’auto insieme ai due amici ventenni quando. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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