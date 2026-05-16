La polizia di Pontedera continua a indagare su temi riguardanti minori coinvolti in situazioni con contenuti generati da intelligenza artificiale. Le forze dell'ordine stanno analizzando diversi profili online, alcuni dei quali sono stati segnalati per aver condiviso immagini che si avvicinano a materiale pornografico, pur senza superare i limiti consentiti. Le indagini sono ancora in corso e si concentrano su eventuali responsabilità e modalità di diffusione di questi contenuti tra i giovani utenti.

di Gabriele Nuti La polizia di Pontedera sta proseguendo le indagini sulle gravissime ipotesi di reato che vedono coinvolti quindici ragazzini di 13 e 14 anni che avrebbero "rubato" le foto di cinque coetanee su Instagram e le avrebbero divulgate su gruppi social dopo averle modificate con l’ intelligenza artificiale trasformandole in immagini pedopornografiche con i volti delle amiche e compagne di scuola. Gli adolescenti sopra i 14 anni potranno essere chiamati a rispondere direttamente del reato commesso. I ragazzini sotto i 14 anni non potranno essere imputabili. E’ molto probabile che per loro saranno chiamati a rispondere i genitori e saranno resi obbligatori percorsi di rieducazione e consapevolezza su cosa hanno fatto e delle conseguenze sulle vittime. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ragazzini e fake con IA. Indagini ancora aperte. No foto al limite del porno nei profili delle vittime

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Full:A palace war expert transmigrated into a doomed cannon fodder queen

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