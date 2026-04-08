Falso disastro a Petacciato | l’IA crea il panico con una foto fake

Un’immagine falsa realizzata con l’intelligenza artificiale ha diffuso il timore di un disastro a Petacciato, in Molise, anche se non ci sono stati crolli o danni reali. L’immagine ha generato preoccupazione tra i residenti, alimentando un allarme che si è diffuso rapidamente. Nessun evento catastrofico è stato confermato, e le autorità non hanno riscontrato situazioni di emergenza o pericolo sul territorio.

L’intelligenza artificiale ha generato una falsa immagine di una catastrofe a Petacciato, in Molise, scatenando un allarme sociale tra i cittadini nonostante la totale assenza di crolli strutturali. Un’immagine digitale, creata tramite un comando testuale, ha mostrato l’autostrada A14 collassata e un treno Frecciarossa sospeso nel vuoto. Questo contenuto è diventato virale su WhatsApp e Facebook, simulando un disastro ambientale nella zona della frana di Petacciato, nota per essere una delle più vaste del continente europeo. La foto mostrava una distruzione totale: una collina erosa da fango e rocce, binari della ferrovia Adriatica interrotti e una voragine profonda. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falso disastro a Petacciato: l’IA crea il panico con una foto fake Crea profilo fake con foto di Mattarella, un 45enne di Olbia a processo per diffamazioneUn uomo di Olbia, Francesco Dongu , 45 anni, è finito a processo per aver aperto un profilo fake su Facebook con lo pseudonimo di «Sergio Mafiarella»... Google Foto Me Meme: l’IA di Gemini crea meme virali con il tuo voltoBig G sfida i social network integrando nell'app Foto la funzione sperimentale "Me Meme": ecco come l'intelligenza artificiale generativa...