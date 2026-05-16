’Ragazzi in Gamba 2.0’ Week-end di spettacoli

Oggi a Chiusi prende il via la fase finale della 60ª edizione di “Ragazzi in Gamba 2.0”, un evento che prosegue nel fine settimana con una serie di spettacoli. La manifestazione coinvolge i giovani partecipanti e si svolge con vari appuntamenti programmati fino a domenica. Sono previsti momenti dedicati a rappresentazioni teatrali e altre attività artistiche, che si terranno in diverse location della città. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale locale, attirando pubblico e partecipanti da diverse zone.

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Entra oggi nel vivo a Chiusi la fase conclusiva della 60ª edizione di ’Ragazzi in Gamba 2.0’. La rassegna nazionale, dedicata al mondo delle scuole e dei gruppi giovanili, celebra quest’anno un traguardo storico, confermandosi come uno dei principali osservatori sulle attività artistiche e pedagogiche del Paese. L’iniziativa, che si svolge durante tutto l’anno con tappe in diverse regioni italiane (da Ivrea a Taranto, passando per Nocera Inferiore e Lamezia Terme) trova da sempre il suo epilogo naturale proprio a Chiusi, città dove il progetto ha visto la luce sessant’anni fa per intuizione del compianto maestro Marco Fè. Lo scopo della manifestazione resta offrire una vetrina non competitiva alle eccellenze prodotte nei laboratori scolastici di teatro, musica, danza e arti varie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Ragazzi in Gamba 2.0’. Week-end di spettacoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video second chance at life! my soul warned me about my fake friend's betrayal. Sullo stesso argomento Maggio Sermonetano: quattro week end di spettacoli, laboratori, mostre nel borgo medievaleTorna un appuntamento molto amato nella provincia di Latina e oltre: il Maggio Sermonetano che animerà i fine settimana nel borgo medievale di... Week end 28 febbraio – 1° marzo: musei gratis, spettacoli, eventiIl 1° e l’8 marzo i musei della Direzione Regionale Musei della Toscana offrono due giornate speciali di aperture festive, ingressi gratuiti e... Presentata la 60esima edizione di Ragazzi in Gamba 2.0CHIUSI. Si è svolta ieri, presso la sede di Banca Tema a Chiusi Città, la conferenza stampa di presentazione della 60esima edizione della Rassegna Un appuntamento che porterà a Chiusi centinaia di stu ... ilcittadinoonline.it Pantaloni a gamba larga in stile vintage su ragazzi in carne? reddit Uno dei giovani più in vista del @pdnetwork, Michele Gamba, propone di nazionalizzare gli ovetti Kinder. Che non fosse pienamente centrato si era capito da altri tweet. Ma la cosa davvero sorprendente è che non sia ancora stato cacciato dal partito a calci x.com ’Ragazzi in Gamba 2.0’. La finale a Chiusi fra teatro, danza e folkloreIntrano nel vivo le selezioni interregionali che vedono gli studenti sul palco. Attesa per la rassegna voluta 60 anni fa dal compianto maestro Marco Fè. La rassegna ’Ragazzi in Gamba’ 2026, che ... lanazione.it