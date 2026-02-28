Durante il fine settimana del 28 febbraio e del 1° marzo, i musei della Direzione Regionale Musei della Toscana saranno aperti gratuitamente, con numerosi eventi culturali che coinvolgeranno diverse località della regione. Inoltre, l’1 e l’8 marzo, le stesse strutture offriranno ingressi senza costi e iniziative dedicate alla promozione del patrimonio artistico locale. Queste giornate speciali sono state annunciate ufficialmente per incentivare la visita alle collezioni regionali.

Il 1° e l’8 marzo i musei della Direzione Regionale Musei della Toscana offrono due giornate speciali di aperture festive, ingressi gratuiti e iniziative culturali diffuse in tutto il territorio. Domenica 1° Domenica al Museo, con ingresso gratuito ai luoghi della cultura statali, domenica 8, Giornata internazionale della Donna, i musei e i luoghi della cultura statali saranno a ingresso gratuito per le donne. A Firenze aperti entrambi i giorni il Museo di San Marco dove ci si immerge in uno dei cicli di affreschi rinascimentali più straordinari e suggestivi, realizzato da Beato Angelico per il convento domenicano di San Marco, il Museo archeologico nazionale e il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Week end 28 febbraio – 1° marzo: musei gratis, spettacoli, eventi

Week end 31 gennaio – 1° febbraio a Firenze e in Toscana: musei gratis, spettacoli, eventiFIRENZE – Fra i molti spettacoli ed eventi di questo fine settimana a Firenze e in Toscana spiccano, il 1° febbraio, Domenica al Museo e Domenica...

Week end 6-8 dicembre a Firenze e in Toscana: musei gratis, spettacoli ed eventiFIRENZE – Con questo week end a Firenze e in Toscana si entra al 100% nel clima natalizio.

Altri aggiornamenti su Week.

Temi più discussi: Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 27 febbraio al 1° marzo: tutti gli eventi; Cosa fare in città: gli eventi del week end del 28 febbraio e 1° marzo; Eventi e spettacoli imperdibili a Milano e in Lombardia: moda, arte e musica nel weekend straordinario del 27 e 28 febbraio, 1 marzo 2026.

Cosa fare a Genova e dintorni nel week end: tutti gli appuntamenti per sabato 28 febbraio e domenica 1 marzoIl 'Megacon' al Padiglione Blu con Cristina D'Avena e Giorgio Vanni, il Carrossezzu a Sant'Olcese, Genovapiedi fino al Carlo Felice, la quinta edizione di 'Casa del Pensiero' a Villa Durazzo, Il Setti ... lavocedigenova.it

Eventi e spettacoli imperdibili a Milano e in Lombardia: moda, arte e musica nel weekend straordinario del 27 e 28 febbraio, 1 marzo 2026Mostre della Fashion Week, musei aperti, feste di piazza e appuntamenti per famiglie: tutte le idee per il fine settimana tra Milano e le province lombarde ... ilgiorno.it

Sorpresa finale alla Milano Fashion Week: Kate Moss ha chiuso la prima sfilata di Demna alla guida creativa di Gucci, al Palazzo delle Scintille trasformato in un’immaginaria galleria d’arte. In abito di cristalli con schiena scoperta e G-string con logo gioiello, - facebook.com facebook

Alla ‘Fashion Week’ di Milano presenti anche Aryna Sabalenka e Kimi Antonelli #Tennis #F1 #Sabalenka #Antonelli x.com