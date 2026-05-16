Radio Italia Live – Il Concerto a Milano Sinner fa saltare la diretta su Tv8 Paradiso scherza | Preparo casa nuova Qualcuno mi ospita? Emma promette una scaletta letale Giorgia | I cuori si uniscono
Ieri sera, 15 maggio, migliaia di spettatori si sono radunati in Piazza Duomo a Milano per assistere a Radio Italia Live – Il Concerto, nonostante le condizioni meteorologiche avverse con freddo e pioggia. Durante l’evento, alcuni artisti sono intervenuti con dichiarazioni e momenti di spettacolo. Tra gli episodi più discussi, Sinner ha causato l’interruzione della diretta su Tv8, mentre altri artisti hanno scherzato o annunciato novità sui propri progetti. La serata si è conclusa con artisti che hanno parlato di unione e di emozioni condivise.
In Piazza Duomo di Milano migliaia di persone hanno assistito, ieri 15 maggio, a Radio Italia Live – Il Concerto sfidando il freddo che si è abbattuto sulla città con annessa pioggia durante la serata. L’evento era previsto in diretta anche sul canale Tv8, ma è saltata per l’incontro di tennis al Foro Italico di Roma tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Poi la partita è stata sospesa per maltempo e il concerto è andato in onda in differita. Ad aprire le danze i The Kolors con l’ultimo singolo “Rolling Stones”, poi “Un ragazzo, una ragazza” e “Tu con chi fai l’amore” con quattro ballerini. Poi è stata la volta di Elisa con il nuovo singolo “Amore è”, a seguire “Se piovesse il tuo nome” e “Una poesia anche per te”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
JO 2026 - MAGIQUE ! Cizeron et Fournier Beaudry ÉBLOUISSENT le gala de patinage artistique
Sullo stesso argomento
Radio Italia Live – Il Concerto a Milano con Giorgia, Elisa, Emma, Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh tra gli ospiti. Dove e come vedere l’evento musicale in Piazza DuomoÈ stato svelato in conferenza stampa stamattina, lunedì 20 aprile, a Milano il cast di Radio Italia Live – Il Concerto che si terrà come di consueto...
Radio Italia Live - Il concerto 2026 Milano, stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palcoPer una sera, Milano si sincronizza con il ritmo della musica italiana più amata.
dicono che sia pazza… e forse è così Arisa con Rugiada al Radio Italia live #rilive @RadioItalia x.com
Stasera in Piazza Duomo a Milano il grande concerto di Radio Italia Live: artisti, orari e come seguirlo facebook
Wolf Alice - Leaning Against The Wall (acoustic live on danish radio) reddit
Concerto Radio Italia Live 2026 a Milano, tutti i cantanti in scaletta. FOTOQuesta sera, venerdì 15 maggio, alle ore 20.40, Radio Italia Live - Il concerto tornerà in Piazza Duomo a Milano. In contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su ... tg24.sky.it
Radio Italia Live 2026 – Il Concerto a Milano: scaletta, orari, come e dove vederlo e sciopero ridottoÈ tutto pronto per il via dell’evento Radio Italia Live – Il Concerto che si terrà come di consueto in Piazza del Duomo oggi, venerdì 15 maggio dalle 20.40. Gli artisti che saranno accompagnati dalla ... ilfattoquotidiano.it