Radio Italia Live – Il Concerto a Milano Sinner fa saltare la diretta su Tv8 Paradiso scherza | Preparo casa nuova Qualcuno mi ospita? Emma promette una scaletta letale Giorgia | I cuori si uniscono

Da ilfattoquotidiano.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, 15 maggio, migliaia di spettatori si sono radunati in Piazza Duomo a Milano per assistere a Radio Italia Live – Il Concerto, nonostante le condizioni meteorologiche avverse con freddo e pioggia. Durante l’evento, alcuni artisti sono intervenuti con dichiarazioni e momenti di spettacolo. Tra gli episodi più discussi, Sinner ha causato l’interruzione della diretta su Tv8, mentre altri artisti hanno scherzato o annunciato novità sui propri progetti. La serata si è conclusa con artisti che hanno parlato di unione e di emozioni condivise.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In Piazza Duomo di Milano migliaia di persone hanno assistito, ieri 15 maggio, a Radio Italia Live – Il Concerto sfidando il freddo che si è abbattuto sulla città con annessa pioggia durante la serata. L’evento era previsto in diretta anche sul canale Tv8, ma è saltata per l’incontro di tennis al Foro Italico di Roma tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Poi la partita è stata sospesa per maltempo e il concerto è andato in onda in differita. Ad aprire le danze i The Kolors con l’ultimo singolo “Rolling Stones”, poi “Un ragazzo, una ragazza” e “Tu con chi fai l’amore” con quattro ballerini. Poi è stata la volta di Elisa con il nuovo singolo “Amore è”, a seguire “Se piovesse il tuo nome” e “Una poesia anche per te”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

radio italia live 8211 il concerto a milano sinner fa saltare la diretta su tv8 paradiso scherza preparo casa nuova qualcuno mi ospita emma promette una scaletta letale giorgia i cuori si uniscono
© Ilfattoquotidiano.it - Radio Italia Live – Il Concerto a Milano, Sinner fa “saltare” la diretta su Tv8. Paradiso scherza: “Preparo casa nuova. Qualcuno mi ospita?”, Emma promette “una scaletta letale”, Giorgia: “I cuori si uniscono”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

JO 2026 - MAGIQUE ! Cizeron et Fournier Beaudry ÉBLOUISSENT le gala de patinage artistique

Video JO 2026 - MAGIQUE ! Cizeron et Fournier Beaudry ÉBLOUISSENT le gala de patinage artistique

Sullo stesso argomento

Radio Italia Live – Il Concerto a Milano con Giorgia, Elisa, Emma, Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh tra gli ospiti. Dove e come vedere l’evento musicale in Piazza DuomoÈ stato svelato in conferenza stampa stamattina, lunedì 20 aprile, a Milano il cast di Radio Italia Live – Il Concerto che si terrà come di consueto...

Radio Italia Live - Il concerto 2026 Milano, stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palcoPer una sera, Milano si sincronizza con il ritmo della musica italiana più amata.

radio italia live radio italia live ilConcerto Radio Italia Live 2026 a Milano, tutti i cantanti in scaletta. FOTOQuesta sera, venerdì 15 maggio, alle ore 20.40, Radio Italia Live - Il concerto tornerà in Piazza Duomo a Milano. In contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su ... tg24.sky.it

radio italia live radio italia live ilRadio Italia Live 2026 – Il Concerto a Milano: scaletta, orari, come e dove vederlo e sciopero ridottoÈ tutto pronto per il via dell’evento Radio Italia Live – Il Concerto che si terrà come di consueto in Piazza del Duomo oggi, venerdì 15 maggio dalle 20.40. Gli artisti che saranno accompagnati dalla ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web