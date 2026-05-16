Radio Italia Live – Il Concerto a Milano Sinner fa saltare la diretta su Tv8 Paradiso scherza | Preparo casa nuova Qualcuno mi ospita? Emma promette una scaletta letale Giorgia | I cuori si uniscono

Ieri sera, 15 maggio, migliaia di spettatori si sono radunati in Piazza Duomo a Milano per assistere a Radio Italia Live – Il Concerto, nonostante le condizioni meteorologiche avverse con freddo e pioggia. Durante l’evento, alcuni artisti sono intervenuti con dichiarazioni e momenti di spettacolo. Tra gli episodi più discussi, Sinner ha causato l’interruzione della diretta su Tv8, mentre altri artisti hanno scherzato o annunciato novità sui propri progetti. La serata si è conclusa con artisti che hanno parlato di unione e di emozioni condivise.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui