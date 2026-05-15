Radio Italia Live - Il concerto 2026 Milano stasera in tv | la scaletta e i cantanti sul palco
Stasera, venerdì 15 maggio, dalle 20, il concerto di Radio Italia Live 2026 viene trasmesso in televisione. L'evento si svolge a Milano, con diversi cantanti italiani che si alterneranno sul palco. La scaletta include performance di artisti noti nel panorama musicale nazionale, portando sul palco canzoni che hanno caratterizzato gli ultimi anni. La serata si concentra sulla musica italiana e vede la partecipazione di numerosi interpreti, pronti a esibirsi davanti al pubblico presente e a chi seguirà la diretta in TV.
Per una sera, Milano si sincronizza con il ritmo della musica italiana più amata. Oggi, venerdì 15 maggio, dalle 20.40, Piazza Duomo ospita il "Radio Italia Live - Il Concerto 2026", il grande evento gratuito che da anni inaugura simbolicamente la stagione dei live estivi. Un appuntamento - in. 🔗 Leggi su Today.it
Radio Italia Live 2026 - Il Concerto - Prove
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