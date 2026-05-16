Dopo sei aste andate deserte, il complesso termale delle Galleraie, situato nel territorio di Radicondoli, è stato venduto. L’immobile è stato assegnato a un’offerta di 263 mila euro. La struttura, che si trova in un’area nota per le sue sorgenti termali, aveva attirato l’attenzione di diversi potenziali acquirenti nel corso delle procedure di vendita. La vendita conclude un processo che si è sviluppato nel tempo, con più tentativi di cessione senza successo prima dell’aggiudicazione finale.

Dopo sei aste andate deserte, il complesso termale delle Galleraie, nel territorio comunale di Radicondoli, è stato aggiudicato. La vendita è avvenuta nell’asta del 30 aprile scorso, conclusa con un’offerta da 263mila euro, a fronte di una base fissata a 250mila euro e di un’offerta minima prevista di 188mila euro. Per il momento resta però il massimo riserbo sull’identità dell’acquirente: i dati relativi all’operazione sono coperti dalla procedura e sarà necessario attendere il decreto di trasferimento per conoscere il nome della nuova proprietà e capire quali siano i progetti legati all’area. La procedura rappresenta un passaggio importante per uno dei luoghi storici del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Radicondoli e la svolta Galleraie. Complesso termale aggiudicato con un’offerta di 263mila euro

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