Rimini | 263mila euro per salvare cimiteri storici

La giunta comunale di Rimini ha approvato due interventi straordinari sui cimiteri cittadini, con un investimento complessivo superiore a 263mila euro. La decisione è stata comunicata martedì 10 marzo 2026 e riguarda lavori di manutenzione e restauro di strutture storiche presenti nelle strutture. Le somme saranno destinate a interventi di conservazione e miglioramento degli spazi funerari.

La giunta comunale di Rimini ha dato il via libera, martedì 10 marzo 2026, a due interventi straordinari destinati ai cimiteri cittadini, per un investimento totale superiore a 263.000 euro. Il piano riguarda specificamente il complesso di San Lorenzo in Monte e il Cimitero Civico Monumentale, con l'obiettivo dichiarato di recuperare decoro, garantire la sicurezza strutturale e migliorare l'accessibilità degli spazi. Questi lavori rappresentano il completamento logico delle azioni già avviate nel corso del 2025, confermando una continuità amministrativa nella cura del patrimonio funerario della città. Il recupero architettonico di San Lorenzo in Monte.